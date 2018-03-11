العثماني يحسم الجدل بشأن الانتخابات المبكرة في المغرب (فيديو)

نفى رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) سعد الدين العثماني، وجود انتخابات سابقة لأوانها في البلاد، وهي الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير خلال الأيام الماضية داخل الأوساط السياسية، وانتقلت بقوة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حكومته ستُكمل ولايتها إلى غاية عام 2021.

وقال خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمؤسسة “منتخبي حزبه”، اليوم الأحد في العاصمة الرباط، إن “ما يتم تداوله هو نفس ما رُوّج له بعد الانتخابات التشريعية للعام 2011، وتعيين الملك محمد السادس عبدالإله بنكيران رئيسًا للحكومة، حيث ظهرت بعض الأطراف التي لا تريد لحزب العدالة والتنمية أن يكون على رأس الحكومة، ونفس السيناريو يتكرر”.

وأوضح العثماني أن “الكثير من الأخبار المتداولة حول إمكانية التوجّه إلى انتخابات سابقة لأوانها لا أثر لها علينا كطبقة سياسية، وأغلبية حكومية بالتحديد”، مشددًا على أن الحكومة التي يرأسها “ستستمر إلى نهاية ولايتها بتعاون من الجميع”.

وأكد أنه “بعد التصويت على ميثاق الأغلبية في فبراير الماضي، تم إنهاء النقاش حول الإشكالات والخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية”، لافتًا إلى أن الميثاق “لا يعني وجود خلافات وانشقاقات وتصدّعات، لكوني أحرص على أن تسير الأغلبية والحكومة بشكل إيجابي”.

واعترف رئيس الحكومة المغربية، أن حكومته “لم تستطع بعد معالجة كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحديدًا في المناطق والجهات النائية”، داعيًا إلى “التحلي بالشجاعة لحل هذه المشاكل”.