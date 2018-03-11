مشاركة إسرائيل في بطولة العالم للجودو بأغادير المغربية تحرج “إخوان” العثماني

وضعت مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، والتي تحتضنها مدينة أغادير المغربية ما بين الـ9 والـ11 من مارس الجاري، حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الحاكم) في قفص الاتهام، خصوصًا وأن “إخوان” سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب هم من يسيرون هذه المدينة.

وبعد أن اتسعت رقعة الانتقادات من طرف الهيئات الحقوقية في البلاد تجاه الحزب الحاكم بسبب هذه المشاركة غير المسبوقة، خرج صالح المالوكي، عمدة مدينة أغادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ليؤكد أنه لم يكن يعلم بتفاصيل الوفود المشاركة في البطولة العالمية لرياضة الجودو، والتي انطلقت الجمعة، بمشاركة فرق عالمية من مختلف الجنسيات من بينها إسرائيل.

وأوضح المالوكي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء يوم السبت، إنه تفاجأ بـ “مشاركة الصهاينة في هذه التظاهرة العالمية التي تجري تحت رعاية ملكية”.

وأضاف عمدة مدينة أغادير، “نحن معنيون بالتعبير عن مواقفنا واتخاذ الإجراءات الممكنة حسب كل ظرفية، أما غير ذلك فهناك جهات أخرى تتحمل المسؤولية فيه”.

وزاد المتحدث، “موقفنا من الكيان الصهيوني ومن التطبيع معه معروف وثابت، وقد أكدنا عليه مرارًا وفي مناسبات مختلفة”.

من جانبها، دعت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، مساء يوم السبت، في بيان استنكاري، سكان مدينة أغادير كافة للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لسياسة التطبيع، عقب رفع العلم الإسرائيلي خلال بطولة العالم للجودو بالمدينة.

وأكد البيان، أن سياسة التطبيع “أضحت تتغلغل في أوساط المجتمعات العربية، خصوصا بعدما تم استقبال وفد رياضي صهيوني يضم تسع مشاركات، في إطار مسابقة دولية في رياضة للجودو بمدينة أغادير”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الفضيحة اكتملت بعزف النشيد الصهيوني العنصري، الذي يتضمن ألفاظًا وعبارات كلها حقد وعنصرية وهمجية، تجاه باقي الأشخاص غير اليهود ورفع علم العار والدمار”.

وأعرب البيان، عن استغرابه من تساهل الجهات المسؤولة بالمدينة مع “هذا التطبيع الشنيع”، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي.