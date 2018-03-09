بالفيديو.. العلم الإسرائيلي يرفرف في بطولة العالم للجودو بأغادير المغربية

أثارت مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، والتي تحتضنها مدينة أغادير المغربية ما بين الـ9 والـ11 من مارس الجاري، ردود فعل متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد أن رُفع علم إسرائيل، مساء يوم الجمعة، داخل القاعة المغطاة “الانبعاث” لحظة تتويج 3 لاعبات.

وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، في تصريح لـ “إرم نيوز”، إن ما حصل اليوم بأغادير “فضيحة كبرى في حق من يتقاعس في الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد، وعن الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة “مستفزة لمشاعر الشعب المغربي الذي ما فتئ يؤكد مناهضته لإسرائيل والتطبيع معها”، على حد تعبيره.

وأضاف ويحمان متسائلًا: “نحن لا نعرف من هي الجهة التي منحت الضوء الأخضر لدخول هؤلاء الصهاينة إلى مدينة أغادير، مؤكدًا أن هناك ضغوطات دولية على المملكة المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وانتقد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الجهات التي “تريد إقحام اسم الملك محمد السادس والمؤسسة الملكية في هذه القضية”. لافتًا إلى أن العاهل المغربي أبان عن شجاعة كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، حيث ندد بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في رسالة موجهة إلى البيت الأبيض، كما كانت له مواقف مشرفة تجاه الفلسطينيين.

وبخصوص كون التظاهرة تتعلق بالاتحاد الدولي الذي لا يمكن للبلد المستضيف أن يتحكم فيه، أوضح ويحمان أنه “بهذا المنطق، سنقبل بالكيان الصهيوني في كل شيء وبتالي سنطبع معه”. مؤكدًا أن مرصده سيقوم بتحريك قانون تجريم التطبيع بالبرلمان المغربي للخروج بقرارات حاسمة.

يشار إلى أن فعاليات بطولة العالم في لعبة الجودو انطلقت مساء يوم الجمعة بمدينة أغادير، بمشاركة 241 لاعبًا يمثلون 38 دولة ضمنهم تسع لاعبات إسرائيليات، وتستمر منافسات الدوري حتى يوم الأحد القادم بإجراء المنافسات الإقصائية والنهائي خلال نفس يوم المقابلات، على يتم إجراء كشف للمنشطات عن المتوجين فور نهاية كل مقابلة.