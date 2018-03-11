مبادرة إماراتية تجاه العراق.. أبوظبي تتكفل بإعادة إعمار منارة الحدباء وجامع النوري في الموصل

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي اليوم الأحد، السفير الإماراتي لدى بغداد، حسن أحمد الشحي، الذي عرض مبادرة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لإعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في مدينة الموصل.

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي، إن “السفير الإماراتي نقل تحيات ومباركة دولة الإمارات حكومةً وشعبًا بتحرير كامل الأراضي العراقية، وبما تحقق مؤخرًا من استقرار أمني في البلاد”.

وأوضح الشحي أن “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإيمانًا منه بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق في محاربة الإرهاب، تقدّم بمبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل”، لافتًا إلى أن “مندوبًا خاصًا من الإمارات سيأتي إلى بغداد لهذا الغرض”.

بدوره أكد العبادي في اللقاء، “حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعوب”.

يشار إلى أن تنظيم داعش قام بتفجير منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير، في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، خلال عمليات تحرير المدينة من التنظيم المتشدد، صيف العام الماضي.

ورغم مرور 7 قرون تقريبًا على تشييد المنارة، إلا أنها مازالت مائلة دون أن تقع، وهي تعد من أشهر المعالم العراقية الإسلامية الشاخصة في المدينة.

وفي سبعينيات القرن الماضي ظهرت تشققات في المنارة، ومازالت منذ ذلك الوقت تجري فيها أعمال الصيانة اللازمة، لكنها توقفت عند دخول تنظيم داعش إلى المدينة.

وعمد التنظيم المتشدد منذ دخوله العام 2014 مدينة الموصل، إلى تدمير الآثار والمعالم التراثية التي تتميز بها المدينة، فضلًا عن هدم متحفها الذي يضم آثارًا آشورية تاريخية، ومجسمات أثرية، يعود بعضها للقرن الثامن قبل الميلاد.