تحذير عراقي من اجتياح “داعش” لمدينة سامراء‎

حذّر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي اليوم السبت، من اجتياح تنظيم “داعش” لمدينة تضم مراقد مقدسة لدى الشيعة، في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقتل 9 من عناصر تنظيم “داعش” يوم أمس في صد هجوم واسع لعناصر من التنظيم، سعوا إلى التسلل في مدينة سامراء بصلاح الدين، التي تبعد 125 كيلومترًا شمال العاصمة بغداد.

وتعتبر مدينة سامراء مقدسة لدى الشيعة، لوجود ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وهما من أئمة الشيعة الإثني عشرية.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة سامراء، إن “قوات الحشد الشعبي (الشيعية الحكومية)، صدت أمس أكبر هجوم لداعش جنوب مدينة سامراء، قتل خلاله عدد من عناصر التنظيم، فضلًا عن 3 من عناصر الحشد وإصابة آخرين”.

وأوضح أن “منطقة الفتحة جنوب مدينة سامراء، أصبحت مأوى لخلايا تنظيم داعش، وهم يستغلون الفراغات الأمنية بين القطعات العسكرية، لشن الهجمات”.

وحذر الزاملي من هجمات “داعش”، مبينًا أن التنظيم يخطط للدخول إلى مدينة سامراء، واستهداف المراقد الدينية فيها.

وتابع الزاملي أن “11 الف عنصر من الحشد الشعبي ينشرون في المنطقة الصحراوية على مسافة 70 كم جنوب سامراء، وهي منطقة واسعة تحتاج الى أعداد أخرى من القوات لمسكها”، لافتًا إلى أن “المنطقة بحاجة إلى إعادة مسح وانتشار للقوات فيها، بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية”.

وكان تفجير المزار الشيعي في سامراء عام 2006 على يد مجهولين، السبب المباشر لاندلاع أعمال عنف طائفية واسعة النطاق، استمرت نحو عامين في أرجاء العراق بين السنة والشيعة.