انتقاما للمحتجزين في غزة.. بن غفير يقود حملة لتجويع "أسرى النخبة"

أسرى النخبة

ونوهت الصحيفة بأن وزير الأمن القومي يسعى إلى تغيير جذري في قوائم طعام من أسماهم "أسرى النخبة"، في إشارة إلى عناصر من حركة حماس اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بتهمة المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر والمعروف بـ "طوفان الأقصى".

وتابعت أن تلك العناصر المحتجزة تحظى بساعة يوميًا للتنزه في فناء السجن، دون أدنى ظروف معيشية أخرى.

وشكلت شهادات أسيرات إسرائيليات حُررن في الصفقة السابقة، بشأن معاملة جيدة من جانب خاطفيهم من حماس أزمة؛ إذ حالت دون استغلال هذا الملف دعائيًا، قبل موافقة بعضهن على الحديث عن معاناة وظروف صعبة في الأسر، وهو ما كان يبحث عنه بن غفير تحديدًا.

ووفق الصحيفة، صرَّح بن غفير، عقب شهادات أسيرات محررات تحدثن عن "تجويعهن"، على عكس غالبية الأسيرات الأخريات، أنه صُدِم حين سمع من مفوضة مصلحة السجون المنتهية ولايتها، عن طبيعة الطعام المقدم للمعتقلين الفلسطينيين والأسرى الأمنيين.

منع اللحوم

وقال بن غفير، إن مفوضة مصلحة السجون أبلغته أنهم يحصلون على 3 وجبات طعام يوميًا، من بينها 4 أيام في الأسبوع يحصلون فيها على وجبة الظهيرة التي تحتوي على اللحم والنقانق وصدور الدجاج الرومي أو قطع الدجاج منزوعة العظام "شنتزل"، فيما يقدم لهم الخبز في كل وجبة.

وأصدر بن غفير أوامر، بوصفه القائم على الشرطة ومصلحة السجون، بإزالة كل أنواع اللحوم من قوائم الطعام المقدمة للمعتقلين، بزعم أن "الأسرى الإسرائيليين يعانون من الجوع بينما يحصل أسرى النخبة على وجبات دسمة".

ونقلت عنه أنه "يتعين أن يحصل الأسرى الفلسطينيون على الحد الأدنى الذي نقدمه لهم".

بن غفير يهاجم مصلحة السجون

كما نقل بيان صادر عن مكتب بن غفير جاء فيه: "إن أداء المفوضة المنتهية ولايتها يتجاوز كل الخطوط الحمراء، فقبل الحرب تغاضت عن أوامر الوزير بتشديد ظروف الإقامة في السجون ووقف عمليات الاستجمام للأسرى الأمنيين".

وتابع البيان تعليقا على قرارات مفوضية مصلحة السجون، " تتعامل وكأن إسرائيل ليست في حرب، وكأنها تمثل الأمم المتحدة، من دون أخلاق أو قيم"، على حد قوله.

وردت بيري ببيان آخر جاء فيه أنها التزمت بالتعليمات الخاصة بتغليظ ظروف إقامة السجناء الأمنيين بالحد الأدنى المسموح به قانونيًا، وأنها عدَّلت قوائم الطعام للسجناء بمنحهم الحد الأدنى من البدائل وفق ما يسمح به القانون.