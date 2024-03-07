من بينها رفح.. نتنياهو يؤكد مواصلة الحرب على مختلف مدن غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس في غزة، بما يشمل مدينة رفح في جنوب القطاع، رغم تزايد الضغوط الدولية لإيقاف الهجوم.

وأضاف: "ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب".

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.5 مليون شخص مكدسون في رفح قرب الحدود مع مصر، وقد فر معظمهم من منازلهم في الشمال هربا من الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في كلمة له خلال حفل تخرج في مدرسة لتدريب ضباط الجيش، إنه يتعين على إسرائيل أن تتصدى "لمحاولة محسوبة" لإلقاء المسؤولية عليها فيما يتعلق بجرائم حماس.

وذكر أن الجيش سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع "بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس".

وأردف قائلاً: "من يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب وذلك لن يحدث".