تونس.. إصابة العشرات وتوقيف 206 أشخاص إثر احتجاجات على إجراءات التقشف

أصيب عشرات التونسيين بجروح، فيما أوقفت السلطات 206 أشخاص خلال مواجهات في عدة مدن تونسية، غداة ليلة ثانية من الاحتجاجات على إجراءات التقشف، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إن متجرًا تابعًا لسلسلة “كارفور” تعرض للنهب في جنوب العاصمة، مضيفًا أن 49 شرطيًا أصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف أنحاء البلاد، بينما تم توقيف 206 أشخاص ضالعين في الاضطرابات.

وانتشر عناصر من الشرطة والجيش خلال المساء والليل في العديد من المدن التونسية من بينها طبربة (30 كيلومترًا غرب العاصمة) حيث نزل شبان إلى الشوارع بالمئات بعد تشييع رجل توفي في صدامات ليل أمس الثلاثاء.

ووقعت صدامات أيضًا في قفصة (جنوب) والقصرين (وسط) وسيدي بوزيد، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات التي شكلت بداية ما سمي الربيع العربي في كانون الأول/ديسمبر 2010.

ولا يزال الجدل قائمًا حول ملابسات وفاة الرجل البالغ 45 عامًا، والذي قال المتظاهرون إنه “استشهد”، بينما لم تعلن السلطات نتيجة التشريح الذي أجري أمس الثلاثاء لجثمانه.

ونفت وزارة الداخلية أن يكون الرجل قتل بأيدي الشرطة مؤكدة أن جثمانه لم تكن عليه أي آثار عنف.

وتأتي المواجهات بعد تعبئة سلمية احتجاجًا على غلاء الأسعار وموازنة تقشف بدأ العمل بها في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، وتشمل زيادة في الضرائب.