بواسطة رافعة.. الأمم المتحدة توصل مساعدات للاجئين سوريين على حدود الأردن

قالت وكالات إغاثة ومسؤولون أردنيون إن منظمات تابعة للأمم المتحدة بدأت، الإثنين، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، توصيل مساعدات لنحو 60 ألفًا من اللاجئين السوريين، تقطعت بهم السبل في منطقة نائية قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية: إن الأردن اتفق مع منظمات الأمم المتحدة على السماح بتوصيل مساعدات لمرة واحدة، بعدما حصل على تطمينات بأن كل الإمدادات في المستقبل ستأتي من مخازن تابعة للأمم المتحدة داخل سوريا.

وجرى إنزال المساعدات إلى الأراضي السورية عبر رافعة تمركزت على الجانب الأردني من الحدود، حيث يشير عدم وجود اتصال مباشر إلى أن الأردن لا يتحمل أي مسؤولية عن المخيم.

وعلّق الأردن التسليم المنتظم للمساعدات إلى المخيم بعد أن قاد انتحاري من تنظيم داعش سيارة محملة بالمتفجرات في يونيو/حزيران 2016 من الجانب السوري، واقتحم موقعًا حدوديًا للجيش الأردني، مما أسفر عن مقتل 7 حراس.

وقال مصدر بارز في الأمم المتحدة يشارك في عملية تسليم المساعدات: إن تسليم الغذاء وغيره من المواد يغطي احتياجات نحو 10 آلاف عائلة في مخيم الركبان، حيث توصف الأوضاع بالبائسة، وسوف يستغرق إكمال العملية عدة أيام.

ويريد الأردن أن تمارس الأمم المتحدة والقوى العالمية ضغوطًا على دمشق حتى تمنح التصاريح الكتابية اللازمة للسماح بوصول الإمدادات إلى مخيم الركبان، في حين تخضع منطقة الحدود الشرقية المؤدية إلى المخيم لسيطرة الحكومة السورية حاليًا.

وقال مصدر دبلوماسي أردني، طلب عدم نشر اسمه، إن العائق الوحيد الآن أمام توصيل المساعدات هو النظام السوري، وإنه ينبغي ممارسة ضغوط على النظام كي يساعد شعبه.

كما طمأنت واشنطن الحكومة الأردنية بأن الظروف على الأرض لا تعوق تسليم المساعدات في منطقة “عدم الاشتباك” من سوريا وبموافقة روسيا.

وعلى مدى العامين الماضيين فر عشرات الألوف من الأشخاص الراغبين في الاحتماء بالمخيم من الضربات الجوية التي شنتها روسيا وقوات التحالف على المناطق التي كان داعش يسيطر عليها في وسط وشرق سوريا.