السودان يجدّد شكواه بشأن “مثلث حلايب” في مجلس الأمن الدولي

جدّد السودان، اليوم الإثنين، شكواه في مجلس الأمن الدولي، بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: إن “مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، بعث برسالة شكوى إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك بخصوص مثلث حلايب”.

وذكر بيان الخارجية السودانية أن “المندوب الدائم للسودان طلب من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس، باعتباره وثيقة من وثائقه”.

وأبرز البيان أن “السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958، في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب”.