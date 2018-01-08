الجنيه السوداني يتراجع أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة

سجل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، تراجعًا آخر له أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية (السوداء) بعد تحريك السعر الرسمي إلى 18 جنيهًا، في المصارف التجارية مطلع العام الجاري، بحسب قانون موازنة 2018 للبلاد.

وأعلن متعاملون في السوق الموازية، عن تراجع أسعار الجنيه في تداولات اليوم بالأسواق الموازية وسط الخرطوم، إلى مستويات غير مسبوقة، عند 30 جنيهًا للدولار.

وأشار المتعاملون إلى أن سعر البيع يتراوح ما بين 29.80 – 29.50 جنيه، مقارنة بـ 28.5 جنيه مساء أمس الأحد.

وهدفت الحكومة من قرار رفع سعر الدولار في موازنة العام الجاري إلى 18 جنيهًا، إلى تقليص فجوة أسعار الصرف مع السوق الموازية، واستعادة تعامل النقد الأجنبي في القنوات الرسمية “البنوك”.

وتتصاعد أسعار العملة الأجنبية في الأسواق الموازية السودانية بشكل مستمر، منذ أن أقرت الحكومة خفض عملتها الوطنية أمام الدولار من 6.9 جنيه للدولار، اعتبارًا من مطلع العام الجاري.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استقرت أسعار الدولار بين 25.5 – 26 جنيهًا للدولار، إثر قرارات أعلنتها الحكومة السودانية للسيطرة على أسعار الصرف.

وتضمنت تلك القرارات، إجراءات قانونية ضد تجار العملات بالأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، وصلت حد توجيه اتهامات بالإرهاب وغسل الأموال لهم.

ووجهت النيابة العامة والمتخصصة، بتطبيق تلك الإجراءات فورًا بمواجهة المخالفين.

ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 %، من موارده من النقد الأجنبي.