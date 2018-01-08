إسرائيل تعتقل فلسطينيتين بدعوى الانضمام لداعش (صورة)

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك“، فتاتين فلسطينيتين من قرية “اللقية”، بمنطقة “النقب” المحتلة، وشابًا من مدينة القدس؛ بزعم تواصلهم مع تنظيم “داعش”، ومحاولة تنفيذ هجمات في إسرائيل، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وأوضح موقع “والا” العبري، أن الفتاتين المعتقلتين تدعيان رحمة وتسنيم الأسد، مشيرًا إلى أنهما خططتا للسفر إلى الخارج؛ بهدف الالتحاق بصفوف داعش، والقتال مع عناصره، وفقًا للموقع.

وأفاد “الشاباك”، بأن الفتاتين اعترفتا بأنهما تلقتا تعليمات بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وكانتا تعتزمان القيام بإحدى تلك العمليات خلال العام الماضي.

وقامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال شاب من سكان القدس الشرقية، يدعى أحمد أبورميلة (24 عامًا)، زعمت أنه على صلة بالفتاتين، وقالت إنه كان ينوي القيام بعملية ضد أهداف إسرائيلية، ليلة رأس السنة الجديدة، وخطط للذهاب إلى سيناء؛ للانضمام لفرع تنظيم داعش هناك .

وتم توجيه لائحة اتهام للمعتقلين، تتضمن القيام بسلسلة من الجرائم، والاتصال بجماعات “إرهابية”، وكذلك التحضير لارتكاب أعمال عدائية، ومحاولة القتل، وغيرها .

وادعى الموقع العبري، أن الثلاثي المقبوض عليهم، تواصلوا مع جماعات تابعة لتنظيم داعش، بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل “تلغرام”، وتم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وقد أبدت “تسنيم” استعدادها لذلك.

وزعم الموقع، أن أحد أفراد التنظيم ويدعى الشيخ قاسم، والذي كانت “تسنيم” على اتصال به، قام بتوجيهها لدراسة عدة مواقع، من بينها جامعة “بن غوريون”، ومحطة الحافلات المركزية، وكلية “كاي” في بئر السبع .

وقدم قرار الاتهام، من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية إلى محكمة بئر السبع، وفي الوقت نفسه قدم مكتب النائب العام طلبًا؛ لاحتجاز الثلاثة حتى نهاية الإجراءات.