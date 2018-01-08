مليون عائلة عراقية تطلب معونات حكومية

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، أن أكثر من مليون عائلة فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية، مشيرًا إلى أن 328 الفًا يحصلون عليها، بينما 700 ألف عائلة أخرى بانتظار التخصيصات المالية.

وقال السوداني في بيان إن “الدولة ترعى أكثر من 4 ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وأضاف أن “معالجة الفقر تتطلب جهدًا وطنيًا حثيثًا، فضلًا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد، وتأسيس إدارة ناجحة من أجل أن ينتهي ملف الفقر في العراق“، مؤكدًا أن “البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد”.

ودعا الوزير “الفعاليات الاجتماعية إلى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع شمول أعداد جديدة”.

وأشار إلى أن “الوزارة شملت أكثر من 328 ألف أسرة جديدة ولديها أكثر من 700 ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية”.