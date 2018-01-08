البرلمان العراقي يقر قانونًا يلزم الحكومة بإعمار المناطق المتضررة في البصرة 

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، لصالح قرار يلزم الحكومة بإعمار المناطق المتضررة من الحروب في محافظة البصرة.

وقال النائب علي الصافي إن “مجلس النواب صوت على صيغة قرار يلزم الحكومة، بإعمار مناطق محافظة البصرة التي تضررت من الحروب المتعاقبة”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يعتبر من القرارات المهمة، لأنه سيلزم الحكومة بتخصيص أموال لمحافظة البصرة التي تعرضت إلى دمار كبير نتيجة الحروب المتعاقبة”.

وتقع البصرة الغنية بالنفط على الخليج العربي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر غالبية نفطه عن طريق موانئها.

وتبعد البصرة عن بغداد نحو 450 كيلومترًا.

وكانت محافظة البصرة ساحة لحروب عديدة، منها الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج عام 1991، والحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء غزوها للعراق عام 2003.