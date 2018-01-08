مقتل 21 مدنيًا بينهم 8 أطفال في غارات على إدلب

قتل 21 مدنيًا، يوم الاثنين، على الأقل بينهم 8 أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري والقوات الروسية على إدلب شمال غرب سوريا.

وتواصل القوات الحكومية هجومها على المتشددين في إدلب، حيث أوقعت الضربات الجوية التي نُفذت أمس الأحد على محافظة إدلب 11 قتيلاً من نفس العائلة بالقرب من مطار عسكري استراتيجي تحاول قوات النظام استعادته.

ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري وحلفاءه حققوا، أمس الأحد، مزيدًا من التقدم في محافظة إدلب، أكبر معقل متبق في البلاد لمقاتلي المعارضة، إذ سيطروا على بلدة وعدة قرى، مع اقترابهم من المطار العسكري.