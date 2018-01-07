السودان يحقق في مقتل طالب باحتجاجات في دارفور على ارتفاع الأسعار

أعلن حاكم ولاية غرب دارفور في السودان فضل المولي الهجا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في مقتل طالب وجرح 6 آخرين في احتجاجات طلابية مناهضة لارتفاع الأسعار، شهدتها مدينة الجنينة.

وأكد المسؤول السوداني في بيان صدر الأحد، “استقرار” الأوضاع الأمنية بعد الأحداث، التي شهدتها المدينة بعد خروج طلاب 3 مدارس ثانوية في مظاهرات احتجاجية.

وقال حاكم الولاية إن “جهات حاولت الزج بالطلاب في الأحداث”، مؤكدًا “استمرار الدراسة بالمدارس غدًا الإثنين، والامتحانات الشهرية وفق ما هو موضوع لها سابقًا”، لاغيًا بذلك قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية بعد ساعات من صدوره.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور ، تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية في المرحلتين الأساسية والثانوية، بدايةً من غد الإثنين، وحتى الأحد المقبل.

وفرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، المئات من طلاب جامعة الخرطوم، بعد خروجهم إلى الشوارع، وأغلقت المداخل والطرق المؤدية إلى الجامعة، بما فيها شارع رئيس في العاصمة السودانية.

وعبرت الحكومة السودانية عن “رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات غير المرخصة”، التي تشهدها البلاد تنديدًا بالغلاء.

وأوقفت قوات الأمن السودانية، 3 من قادة المعارضة، وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية، إثر انتقادها ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مؤخرًا.

وصادق البرلمان السوداني، الأحد الماضي، على الموازنة المالية للعام 2018، التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا بدلًا عن 6.9، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات، بمظاهرات اندلعت في الخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجًا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.