القوات السودانية تعتقل موسى هلال زعيم فصيل عسكري في دارفور ‎

المصدر: ا ف ب

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الإثنين، أن قوات الدعم السريع اعتقلت موسى هلال، الذي يقود فصيلًا عسكريًا في دارفور، والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة المضطربة.

وقالت الوكالة “إن وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم أكد اعتقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وابنه حبيب في منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور بعد اشتباكات وقعت الأحد”.

وأضاف، “أنه سيتم ترحيلهما إلى الفاشر ثم إلى الخرطوم”.

ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسة في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان”، التي يقودها عبد الواحد نور.

وخلّفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشرّدت حوالي مليونين و500 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه حوالي 7 ملايين نسمة.