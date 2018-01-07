إصابة إسرائيلي بجراح “خطيرة” في عملية طعن بالبحر الميت

أصيب إسرائيلي، يوم الأحد، جراء تعرضه للطعن من قبل شخص مجهول على شاطئ البحر الميت، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع القناة العبرية السابعة، إن “الإسرائيلي البالغ من العمر 64 عامًا أصيب بجروح خطيرة، جراء تعرضه لطعنات في الجزء العلوي من جسده”.

ونقل المصاب -بحسب القناة- إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع عبر مروحية.

وخلفية الطعن غير معروفة حتى الآن.

لكن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، رجحت بداية الحادثة أن تكون جنائية، إلا أنها تراجعت فيما بعد، وقالت إن “الشكوك تشير إلى أنها قومية، وأن المنفذ لا يزال طليقًا”.