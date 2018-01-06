عزل إمام مغربي قال في خطبته إن بلاده لم تحصل على الاستقلال

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، يوم السبت، عزل إمام مسجد في إقليم تنغير شرق البلاد ، بعدما قال في خطبة الجمعة ، إن “الجنوب الشرقي للمملكة لم ينل بعد استقلاله لكونه يعاني من الفقر والتهميش”.

وكانت وزارة الأوقاف المغربية، قد عممت على مساجد المملكة خطبة موحدة، تطرقت لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهو حدث تاريخي بالبلاد يصادف الـ11 يناير/ كانون ثاني من كل سنة.

وبحسب ما أكدته الوزارة، فإن الإمام “خالف ما جاء في خطبة الجمعة الموحدة”.

وأوضحت منابر إعلامية محلية في المغرب ، أن الإمام هاجم الدولة المغربية في خطبة الجمعة، معتبراً أنها “لم تمنح للجهة الشرقية اهتماما كبيراً مثل باقي الجهات، في المقابل تنهب ثروات هذه الرقعة الجغرافية”.

وأضافت المصادر، أن الإمام ناشد المواطنين في خطبته للخروج في مسيرات ضخمة في جل ربوع المناطق الشرقية، لتحقيق التنمية في جميع المجالات.

وتشهد الجهة الشرقية بالمغرب، احتجاجات اجتماعية كبيرة، منذ أسابيع، وتحديداً بمدينة جرادة، حيث يطالب ساكنتها ببديل اقتصادي يخرج المنطقة من الفقر والتهميش.