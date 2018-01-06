“السداسية العربية” تبحث في الأردن تثبيت حقوق الفلسطينيين بعد قرار ترامب بشأن القدس

أعلنت اللجنة الوزارية السداسية العربية، اليوم السبت، عن أنها تسعى إلى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، وتقليل خسائرهم من القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة الأردنية عمّان، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الأول.

وبخصوص الاجتماع قال الصفدي: إن “اجتماعنا تنسيقي استشاري، للنظر في كيفية التكليف من الوزراء في الجامعة العربية، وللحد من القرار الأمريكي”.

وأضاف الوزير: “الموقف العربي مجمع على أن القدس لا يتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي”، لافتًا إلى أننا “أكدنا على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي ورفض القرار الأمريكي، سيكون لنا مطالب وهي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس”.

وبيّن الصفدي أن “اللجنة ستلتئم مرة أخرى، لتتقرر بعدها إمكانية انعقاد قمة عربية استثنائية”.

بديل للوساطة الأمريكية

من جهته، كشف أبو الغيط عن أن “اللجنة طرحت البحث عن بديل للوساطة الأمريكية في عملية السلام، ولا خلاصات حتى الآن إلا الاستمرار في عملية السلام”.

واللجنة الوزارية السداسية تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.