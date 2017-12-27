الجامعة العربية: أبو الغيط سيزور ليبيا العام المقبل‎

كشفت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبوالغيط سيزور ليبيا خلال العام المقبل؛ لمتابعة جهود مبعوثه الخاص الرامية إلى حل الأزمة الليبية. وفق ما أفاد به السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.

وقال زكي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة حول حصاد عام 2017 لنشاطات الجامعة العربية، إن “الأزمة في ليبيا تستحوذ على اهتمام كبير من الجامعة العربية، وهناك اتصالات يقوم بها الأمين العام مع مبعوثه الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، الذي بدوره يتواصل مع كافة القيادات الليبية ويطلع الجامعة العربية على رؤاه ومشاركاته في اجتماعات تتعلق بهذه الأزمة”.

ونقلت وسائل إعلام عن زكي، أن اجتماعًا سيعقد في أديس أبابا الشهر المقبل للمجموعة الرباعية المعنية بالأزمة الليبية والتي تضم (الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي) وذلك لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

وأشار السفير حسام زكي، إلى إمكانية حل الأزمة الليبية رغم التشابكات الكثيرة الموجودة، مؤكدًا أن “الليبيين يريدون حل الأزمة رغم العقبات التي تؤثر على فرص الحل”.