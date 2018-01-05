هيلي: الظام الإيراني يدعم الإرهاب بدول عربية على حساب الإنفاق الداخلي

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، مساء الجمعة، إن النظام الإيراني يدعم الإرهاب في كل من سوريا والعراق واليمن، وإن العالم بأسره يراقبه الآن.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها المندوبة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن، والتي دعت إليها واشنطن، لمناقشة تطورات الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأضافت هيلي إن “مبدأ سيادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا ينبغي الركون إليه عند انتهاك حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن “النظام الإيراني يدعم جهات خارجية بمليارات الدولارات في كل من سوريا والعراق واليمن على حساب الإنفاق الداخلي لصالح شعبه”.

وأوضحت أن “المظاهرات التي تشهدها إيران هي مظاهرات عفوية ودون تدخل خارجي”، وأن “العالم لن يقف متفرجا حيال ما يحدث”.

وتابعت “تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن إيران تدفع 6 مليار دولار لدعم النظام السوري (..) في الوقت الذي يحرم النظام الإيراني شعبه من التمتع بحقوق الإنسان”.

ومنذ 28 ديسمبر الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.