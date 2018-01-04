تركيا تدافع بشدة عن النظام الإيراني في وجه الاحتجاجات الشعبية

دافعت تركيا بقوة، عن النظام الإيراني الذي يواجه احتجاجات شعبية منذ أيام، إذ أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس، أنّ “بلاده ترفض التدخلات الرامية إلى تقويض أمن وسلام المجتمع الإيراني من خلال تصريحات خارجية وتغريدات”، وفق تعبيره.

وأوضح قالن في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أنّ الأمن والاستقرار والسلام في إيران، أمر مهم بالنسبة لبلاده.

وتابع قالن قائلًا: “الأمن والاستقرار والسلام في إيران، قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا، وإذا كانت هناك أطراف من الخارج تريد إحداث فوضى في إيران، فإنه ينبغي علينا التذكير بأن ذلك سوف ينقلب عليها”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى تظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد، لتشمل مناطق مختلفة بينها العاصمة طهران، مخلفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.