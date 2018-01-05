الإطاحة برئيس كتلة التحالف في البرلمان الليبي لمهاجمته غسان سلامة ومجلس الدولة

قرّر تحالف القوى الوطنية في ليبيا، إعفاء النائب عز الدين قويرب، من رئاسة كتلة التحالف داخل البرلمان الليبي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرًا، هاجم فيها مجلس الدولة الليبي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة.

واعتبر التحالف، في بيانٍ صادر عنه اليوم الجمعة، أنّ هذه التصريحات مخالفةً لمواقفه السياسية الرسمية، وأنها لا تعبّر عن “مواقف القوى الوطنية في ليبيا، من القضايا الوطنية المختلفة، والتي تُنشر على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية”.

كما أكد بيان التحالف، أن “أية تصريحات أو مواقف شخصية تُصدر عن أحد أعضاء التحالف، لا تُعبّر بالضرورة عن مواقفه الرسمية”.

وكان عز الدين قويرب، أدلى بتصريحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، آخرها ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” الجمعة اعتبر فيها أن تعديل الصخيرات تعثّر بسبب ما سمّاه “تعنُّت مجلس الدولة، وعدم جدية المبعوث الأممي غسان سلامة”.

وقال قويرب إنّ مجلس الدولة “يستند على دعم بعض الأطراف الدولية، باعتباره طيفًا سياسيًا واحدًا، يمثل توجه الإسلاميين فقط، ونحن نرفض شرعنته بهذا الشكل”، معتبرًا أنّ المؤتمر الوطني الجامع المرتقب “فكرة عبثية غير قابلة للتطبيق”، واصفًا المبعوث الأممي أنه “متذبذب ومشتت”.

وعلى خلاف ما سبق فإنّ رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، أشاد في وقتٍ سابق بعزم المبعوث الأممي تنظيم المؤتمر الوطني الجامع الذي حدّد موعده خلال فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنَّ “خطة العمل من أجل ليبيا” التي أعلنها سلامة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي “عكست إلى حدٍ كبير توازن القوى على الأرض، وهو ما كان مفقودًا في اتفاق الصخيرات”.