غسان سلامة: الخلافات الأمريكية الروسية و التنافس الأوروبي يعطّلان الحل في ليبيا

قال المبعوث الخاص للأمم إلى ليبيا، غسان سلامة، إنَّ العلاقات “غير السوية” بين روسيا و الولايات المتحدة الأمريكيّة تؤثر على الوضع الليبي، مشيرًا إلى أنَّ التنافس الأوروبي والخلافات العربية لها تأثيرها أيضًا على الحلّ السياسي في ليبيا.

و أضاف سلامة في تصريحات جديدة نشرها موقع “بوابة الوسط” الجمعة “إن موسكو بدأت في السنوات الأولى بالانتقاد المتكرِّر لما اعتبرته تلاعب حلف شمال الأطلسي بالقرارات الدولية لمصلحة التدخل العسكري في ليبيا. ثم طرأ تغيّرٌ في موقف روسيا، لاسيما بعد تسجيلها نقاطًا كثيرة في سوريا”.

و تابع: “دعت روسيا منذ نحو سنة الليبيين إلى زيارتها. و أرى أن هدفها الأساسي في ليبيا هو العودة إلى السوق الليبية لأنَّها كانت مصدرًا أساسيًّا للسلاح وتملك هناك عقودًا ببلايين الدولارات، تعطلت منذ أيام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتأمل بتنفيذها اليوم”.

ولفت سلامة إلى “عودة إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من مليون برميل يوميًّا، ما يعطي ليبيا إمكانات في العودة إلى الشراء، لذلك تنبهت روسيا إلى ضرورة عدم البقاء خارجًا في حال رفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى ليبيا أو رُفع التجميد عن الأرصدة الليبية”.

وأشار سلامة إلى “أن ليبيا بلد غني بثروات النفط والغاز، ولديه أطول شاطئ على المتوسط، وعمق أفريقي حقيقي، وبسبب حجمه الواسع يمكن أن يكون ملاذًا لمجموعات إرهابية، خصوصًا بعد دحرها في العراق وسوريا، وهو معبر للهجرة غير شرعية”.

ورأى سلامة أن ثروات ليبيا تثير لعاب الأطراف الخارجية وضعف دولته يثير المخاوف، وبالتالي هناك اهتمام دولي واسع بليبيا، معربا عن أمله في أن يتمكَّن من قوننة هذا الاهتمام الدولي بهدف التركيز على تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة.