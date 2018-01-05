أنباء عن عملية عسكرية تونسية على الحدود مع الجزائر لإحباط “مخطط إرهابي”

أطلقت قوات الجيش والأمن التونسي، عملية عسكرية كبيرة لتمشيط السلسلة الجبلية الحدودية مع الجزائر، بهدف “إحباط مخطط إرهابي يجري الإعداد له من طرف عناصر مشبوهة”، بحسب مصدر أمني.

ونقلت إذاعة “الكاف” الحكومية عن المصدر الأمني، قوله إن “المنطقة الحدودية تشهد تحركات لعناصر مشبوهة، وتهديدات في الجبال المتاخمة لمدينة الكاف، حيث تقوم وحدات مشتركة من الشرطة والحرس والجيش بتعقب هذه العناصر” .

ولم تصدر وزارة الدفاع التونسية أي تعليقٍ، لكن قناة “نسمة” التلفزيونية نقلت عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، أن “لا وجود لتهديدات إرهابية خطيرة بمحيط مدينة الكاف”.

وأضاف المصدر نفسه أن “الوضع الأمني بكامل الولاية عادي، والوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية شريطنا الحدودي”.

ووجهت القناة التلفزيونية المملوكة لرجل أعمال بارز، اتهامات لإذاعة “الكاف” التابعة لهيئة الإذاعة الرسمية، بـ”بث الشائعات لنشر الخوف والرعب في صفوف الأهالي”، على حد تعبيرها.

ووسط تضارب الأنباء حول حقيقة التهديدات الأمنية في الجبال الحدودية مع الجزائر، رد مدير إذاعة “الكاف” حمادي معمري على اتهام قناة “نسمة”، قائلًا إن “مصادر إذاعته مؤكدة وصحفيوه ملتزمون بتحري المعلومة والمصداقية في نقلها”، دون إيضاحات أوفى.