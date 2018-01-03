ميليشيات الحوثي تفرج عن السكرتير الصحفي لصالح‎ ونجله

أفرجت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، عن السكرتير الصحفي للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بعد أكثر من شهر على اعتقاله.

وقال مصدر من أسرته، إن الحوثيين أفرجوا عن “أحمد الصوفي” السكرتير الصحفي لصالح.

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن الحوثيين أفرجوا أيضًا عن معتز، نجل الصوفي، الذي كان معتقلًا برفقة والده.

ولفت المصدر إلى أن وساطات اجتماعية كانت السبب في إطلاق سراح الصوفي، من دون مزيد من التفاصيل.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقل الحوثيون، الصوفي، على خلفية المعارك التي شهدتها صنعاء بين ميليشيات الحوثي، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة قواته.