الجبوري: بحث الملفات العالقة مع إقليم كردستان خلال أيام

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الأربعاء، عن قرب وصول وفد من كردستان إلى بغداد لإيجاد حلول للملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن ” هناك بعض الملفات بحاجة إلى حسم بين الحكومة الاتحادية والإقليم منها المطارات والحدود”.

ولفت إلى أن “الإشكال مع الإقليم بدأ يتجه للحل عبر حوارات ضمن إطار فني يهيىء الأرضية لحوار أوسع”.

وأشار إلى أن بغداد ستشهد خلال الأيام المقبلة حضور وفد من الإقليم لبحث الملفات “التي نعتبرها أساسية”.

وتصاعد التوتر بين الجانبين، عقب إجراء إقليم كردستان، استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الماضي للانفصال عن العراق الأمر الذي تؤكد بغداد “عدم دستوريته”.

واشترطت بغداد على الإقليم تسليم المعابر الحدودية والمطارات للحكومة الاتحادية وإلغاء نتائج الاستفتاء للدخول في حوار.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على الإقليم وخاصة حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.

وعن موعد الانتخابات، أكد الجبوري أنه “لا توجد نية لتأخيرها وسيتم استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان غدًا الخميس لبحث الاستعدادات”.

وأشار إلى أن المجلس سيستمر بجلساته لإقرار قانون الموازنة المالية لعام 2018، وإقرار قانون الانتخابات المحلية والنيابية.

وكانت الرئاسات الثلاثة في العراق (الجمهورية والوزراء والنواب)، فضلًا عن أن قادة الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية بالبلاد في موعدها المقرر خلال مايو/أيار 2018.