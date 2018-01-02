هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب وسط الجزائر

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب وسط الجزائر

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

ضربت هزة أرضية  بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، وسط الجزائر، مساء الثلاثاء، بحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء.

وأورد البيان أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 4 كم جنوب غرب “واد جر” بولاية البليدة القريبة من الجزائر العاصمة.

وعاش سكان المناطق الوسطى للبلاد هلعًا بعد شعورهم بالهزة في 5 ولايات محيطة بالعاصمة وهي: البليدة، وتيبازة، وبومرداس، والمدية، وتيزي وزو.

وشرعت وحدات التدخل التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري في حملة ميدانية لاستطلاع الأضرار المحتملة وإسعاف الحالات المرضية المتأثرة من الهزة.

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