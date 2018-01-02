بعد خطوات تصعيدية.. “نيويورك تايمز”: إسرائيل تتحرك سريعًا في 2018 لقتل حل الدولتين

وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الخطوات التي اتخذها حزب “الليكود” الإسرائيلي في اليومين الماضيين، بشأن الضفة الغربية والقدس، بأنها “محاولة لقتل حل الدولتين، عبر استغلال دعم الرئيس دونالد ترامب، وانشغال العالم بقضايا أخرى”.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر الثلاثاء، إن “تصويت الليكود لتطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وخطة القدس الكبيرة، إضافة إلى خطوات أخرى، جاءت بعد أسابيع قليلة من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل تتحرك بسرعة في السنة الجديدة، من أجل منع قيام دولة فلسطينية”، مؤكدة أن “حزب الليكود بات أكثر جرأة من خلال الخطوات السريعة التي استهل بها العام الجديد، من أجل منع قيام دولة فلسطينية”.

وأفادت بأن “الحزب من خلال هذه الخطوات يؤكد عزمه إفشال وقتل حل الدولتين”، منوهة إلى أن “هذه الخطوات التي جاءت في أعقاب إعلان ترامب بشأن القدس، تشير إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى فرصة جديدة، لمواصلة السعي لتحقيق هدفه في إقامة دولة واحدة، تمتد من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الأمن العام الإسرائيلي جيلاد إردان قوله: “إننا نقول للجميع إنه لا يهم ما تقول دول العالم، وإنه حان الوقت للتعبير عن حقنا الديني.”

كما نسبت إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة “بارلان” الإسرائيلية مناحيم كلين، قوله إن “خريطة الضغط الخارجي تغيّرت بشكل كبير، وبدلًا من باراك أوباما لدينا الآن ترامب”.

وطبقًا لـ”نيويورك تايمز”، رأى كلين في الوقت نفسه أن “الاتحاد الأوروبي بات مقسمًا ومشغولًا بموضوع خروج بريطانيا، في حين تنشغل ألمانيا بمشكلات حزبية”، منوهًا إلى أنه “في الحقيقة لا يوجد إجماع أوروبي حاليًا، وليس هناك أي ضغط قوي على إسرائيل، وهذا يعني أن الساحة أصبحت خالية وسهلة لنا من أجل المضي قدمًا”.