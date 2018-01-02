إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، “موقعا عسكرياً” يتبع الذراع العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى مصدر أمني فلسطيني؛ فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وقال المصدر، إن “طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة (حماس)، شمال غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة “.

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي، أي بيان حول القصف، حتى الساعة 00.10 تغ.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية، في منطقة مفتوحة (غير سكنية) من مدينة أشكول جنوبي إسرائيل، قال إنها أطلقت من قطاع غزة.