المقاتلات الإسرائيلية تقصف موقعًا لحماس في قطاع غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء السبت نقطة رصد تابعة لكتائب القسام قرب منطقة المطار شرق محافظة رفح.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ”إرم نيوز” أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل نقطة رصد تستخدمها كتائب القسام على الحدود دون وقوع إصابات تذكر .

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء محافظات قطاع غزة .

وكان الجيش الإسرائيلي قد توعد الجمعة بالرد على سقوط عدد من الصواريخ على مستوطنات ناحال عوز والنقب الغربي وأشار إلى أنه سيقدم على خطوات غير مسبوقة ضد حماس وغزة في حال استمر إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الجنوب.