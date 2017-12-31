سلامة: سنعبر بليبيا في 2018 من الانقسام إلى الوحدة

تعهد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بالعمل لكي يكون العام الجديد 2018، “عام عبور ليبيا من الانقسام للوحدة”.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، الأحد: “آمل أن يكون العام الجديد عام عبور ليبيا من الانقسام للوحدة، ومن التنازع للوئام، ومن القلق للطمأنينة، ومن الترتيبات المؤقتة للمؤسسات الثابتة، وأتعهد، وبعثة الأمم المتحدة، بالعمل الدؤوب في ذلك السبيل إلى جانب الليبيين جميعًا ودون أي استثناء”.

وأعرب عن أمله “أن يتمكن خلال العام الجديد من إنجاز المراحل الثلاث من خطة العمل من أجل ليبيا التي أعلنها في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا عُـقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقال سلامة، في وقت سابق إن “البلاد ذاهبة إلى انتخابات في العام 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية”.

وأضاف أن “خطة عمل الأمم المتحدة تهدف إلى توافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا”.

ووصف غسان سلامة خريطة الطريق التي طرحها لحل الأزمة في ليبيا بأنها “خطة الليبيين بتسهيل من الأمم المتحدة”.

وشدد على أن “الهدف الأساس للخطة هو الانتقال بليبيا من جمهورية الأشخاص إلى جمهورية المؤسسات، فنحن لا نريد مرحلة انتقالية وإنما نريد نقلة نوعية نحو مؤسسات ثابتة وراسخة”.

وتتضمن “خطة العمل من أجل ليبيا” 3 مراحل، تبدأ الأولى منها بإجراء تعديلات محدودة على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي، وتنطلق الثانية من الدعوة للمؤتمر الوطني الجامع بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في البلاد، وتنتهي المرحلة الثالثة بإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام 2018.

ويعتقد مراقبون أن سلامة حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات، بعد أن أدرك صعوبة الاستمرار في الحوارات التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة.