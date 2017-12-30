توقيف لبنانيين لحيازتهما كمية كبيرة من الذخيرة تعود إلى “اليونيفل”

أوقفت قوى الأمن اللبنانية شخصين لبنانيين في بنت جبيل جنوب لبنان لحيازتهما كمية كبيرة من الذخيرة تعود الى القوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفل”.

وذكرت” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية مساء السبت أن “المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية( جنوب لبنان)، وبعد الرصد والمتابعة، أوقفت شخصين لبنانيين في بنت جبيل( جنوب لبنان)، لحيازتهما كمية كبيرة من الذخيرة من عيارات مختلفة، تبين بنتيجة التحقيقات التي أجراها القضاء المختص أنها عائدة لقوات اليونيفيل الدولية في الجنوب”.

وأعلن المكتب الإعلامي لقوات “اليونيفيل” الدولية، أنها “أطلعت على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ذخيرة تعود لليونيفيل تم ضبطها مع شخصين في بنت جبيل، وهي على اتصال مع السلطات المختصة، بما في ذلك مديرية أمن الدولة التي تتابع الموضوع”.