الأردن يرد على مزاعم بشأن إحالة أمراء بالجيش للتقاعد

رد الديوان الملكي الأردني في بيان شديد اللهجة على مزاعم بشأن أسباب إحالة أمراء بالجيش للتقاعد.

وتوعد الديوان الملكي بالملاحقة القانونية لكل من” يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية في الأردن“.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صدر عنه ووصل لـ”إرم نيوز” نسخة منه يوم السبت “إن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته”.

واكد البيان “أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي عبارة عن شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.”

وشدد الديوان الأردني على أن “مثل هذه الأكاذيب لن تمر على الشعب الوفي ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية”.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أحال على التقاعد الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد من القوات المسلحة الأردنية الأسبوع الماضي موجها لهم رسالة شكر.

واتهمت مصادر أردنية وسائل إعلام ونشطاء محسوبين على قطر بتلفيق شائعة تفيد بأن الأمراء كانوا على اتصال بالسعودية والإمارات لتدبير انقلاب في الأردن.

وسخرت المصادر من هذه المزاعم معتبرة أنها محاولات يائسة للوقيعة بين الأردن وحلفائه من الدول المقاطعة لقطر.