تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وجماعات مسلحة بـ”أخريبيش” في بنغازي

تجدّدت المواجهات بين قوات الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلّحة، اليوم الجمعة، بمنطقة أخريبيش في بنغازي، بعد عمليات التمشيط الواسعة التي قام بها الجيش في المنطقة، المسفرة عن كشف عناصر “إرهابية”، لا تزال متحصنة.

وأكدت غرفة العمليات في القوات الخاصة، محاصرة عددٍ من “الإرهابين” المتحصنين بالفندق البلدي في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن “التعامل معهم جارٍ في هذه الأثناء”.

وقال مسؤول عسكريٌّ رفيع المستوى في تصريحات لـ”بوابة الوسط”، إنه أثناء عمليات التمشيط الواسعة في المنطقة جرى رصدهم و التعامل معهم، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة في المنطقة.

وكان الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، قد أعلن أمس الخميس، تحرير منطقة “أخريبيش” بالكامل، وهي آخر معقل للجماعات المتشددة في بنغازي.

وذكر المسماري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، أعلن تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها.

ومن جهتها، أشادت الحكومة المؤقتة بخطوة “تطهير آخر جيب للإرهاب والإرهابيين في مدينة بنغازي، بعد تحرير منطقة (أخريبيش) آخر معاقل الجماعات في بنغازي”.

وطالب الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في تصريح صحفي، المواطنين بعدم دخول الأماكن المحررة إلا بعد السماح لهم من قبل الجهات المختصة، داعيًا كافة أبناء ليبيا إلى الالتفاف حول القوات المسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وقعت عصر، يوم أمس، في منطقة جروثة غرب بنغازي، بين القوات المسلحة وعناصر المجموعات “الإرهابية” الفارة من منطقة “أخريبيش”.