قناة أمريكية: صدور أوامر قبض بحق عشرات الضباط العراقيين بتهم فساد

كشفت قناة الحرة الأمريكية عن صدور أوامر قبض بحق العشرات من الضباط والمراتب والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين إثر تهم وجهت إليهم بالفساد الإداري والمالي.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمّها قولها إن 48 منتسبًا بين درجة مدير عام وضباط كبار حاليين ومتقاعدين، صدرت بحقهم مذكرات قبض بسبب الفساد الإداري والمالي خلال السنوات الماضية، ومنعوا من السفر.

وأضافت المصادر أن بعض هؤلاء الضباط سلّم نفسه إلى السلطات المختصة وجاري التحقيق معهم، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد حملة ضد الضباط والمنتسبين الآخرين، فضلًا عن أربعة وعشرين مدير عام في وزارت التربية والصناعة والإعمار والإسكان.

وأطلق رئيس الوزاء حيدر العبادي حملة واسعة لمحاربة الفساد خلال الفترة الماضية لكنها ما زالت غير فعالة لغاية الآن، فيما ينتظر الشارع العراقي إجراءات أكثر صرامة بحق كبار الساسة المتنفذين في العملية السياسية منذ عام 2003.