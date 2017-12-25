أخ العاهل الأردني الأمير علي يعلن إحالته إلى التقاعد من الجيش

أعلن الأمير علي بن الحسين (42 عامًا)، إحالته إلى التقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

وكشف الأمير علي اليوم الإثنين، أنه تم إبلاغه بالقرار عبر تغريدة نشرها الأمير عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر” تضمنت رسالة وجهها إلى القوات المسلحة الأردنية قال فيها إنه “سيبقى جنديًا وفيًا في ظل قيادة أخيه.”

والأمير علي هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، وكان قد عُين قائدًا لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، وخدم في هذا المنصب حتى 28 كانون الثاني 2008 ، إلى أن أناط به العاهل الأردني عبداالله الثاني مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ويحمل الأمير علي بن الحسين رتبة لواء في القوات المسلحة الأردنية.

وبرز اسم الأمير علي على الساحة الرياضية الدولية العام الماضي عندما ترشح لرئاسة الفيفا.

وأصبح الأمير علي في عام 1999، وهو في سن الـ23، رئيس اتحاد كرة القدم في الأردن.

وبعد عام من هذا التاريخ، أسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا، وفي يناير عام 2011، أصبح الأمير علي نائب رئيس الفيفا عن آسيا.