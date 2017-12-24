محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن فوزي الجنيدي والنيابة تستأنف

استأنفت النيابة الإسرائيلية، الأحد، قرار محكمة عوفر قرب رام الله، بالإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي البالغ من العمر 16 عامًا.

وأفاد رشاد الجنيدي، عم الطفل، بأن المحكمة أصدرت قرارًا بالإفراج عن الطفل بكفالة مالية مقدارها 10 آلاف شيكل (2860 دولارًا)، إلا أن النيابة اعترضت على القرار.

وأشار الجنيدي إلى أن محامية الطفل، طالبت المحكمة بإعطاء القرار النهائي في مدة أقصاها 48 ساعة.

وقالت محامية نادي الأسير الفلسطيني، أروى حليحل، إن المحكمة في “عوفر” أصدرت الأحد، قرارًا بالإفراج عن الطفل الجنيدي، فيما طلبت النيابة تأجيل قرار الإفراج لمدة 48 ساعة، لإمهالها لاستئناف القرار.

وأشار نادي الأسير، في بيان، إلى أنه بصدد “تقديم شكوى مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ضد ما واجهه الطفل الجنيدي من تعذيب خلال عملية اعتقاله”.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل الجنيدي في السابع من الشهري الجاري، في منطقة “باب الزاوية” وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا محليًا ودوليًا.