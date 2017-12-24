إيطاليا: 10 آلاف من العالقين في مخيمات ليبيا يمكن أن يستفيدوا من ممرات إنسانية في 2018 

قالت الحكومة الإيطالية، يوم الأحد، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص عالقين في مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا في العام 2018 من ممرات إنسانية تقلهم إلى أوروبا مع تمكينهم من الحصول على وضع لاجئ.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي ماركو منيتي في مقابلة مع صحيفة “لاروبوبليكا” نشرتها الأحد، أنه:”في 2018 سيكون بإمكان ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ الالتحاق بأمان بأوروبا عبر ممرات إنسانية”.

ووصلت الجمعة مجموعة من 162 لاجئًا من الأكثر احتياجًا للمساعدة بطائرة عسكرية إلى روما في عملية هي الأولى من نوعها.

واختيرت المجموعة من المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة التي اعتبرتهم من الأساس “لاجئين” وليس من طالبي اللجوء. وبهذه الصفة يستفيدون حال وصولهم من مساعدة اقتصادية، ويحق لهم الإفادة من عملية اندماج (دروس لغة وتدريب وإلحاق الأطفال بالمدرسة).

وأوضح الوزير الإيطالي أنه “انطلاقًا من أهداف منظمة الهجرة الدولية، فإن 30 ألف مهاجر لا يملكون الحق في اللجوء، يمكن إعادتهم إلى بلدانهم على أساس طوعي” في 2018 مشيرًا إلى أن 18 ألفًا فعلوا ذلك في 2017.

وعلّق الوزير قائلًا: “بالتعاون مع السلطات الليبية أقمنا نموذجًا جديدًا للإدارة في الضفة الأخرى من المتوسط”.

وأبدى منيتي ارتياحه لاتفاق روما وطرابلس من تمكين مفوضية اللاجئين من أن تختار في ليبيا من يحق لهم الاستفادة من مساعدة دولية. وأضاف:” بات بإمكان المنظمات الدولية زيارة مراكز الاستقبال وتحسين ظروف العيش فيها، التي لا تزال غير مقبولة”.

من جهة أخرى، قال الوزير إنه قبل هذه “المسارات القانونية” يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات “ذات مصداقية” حازمة بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين، من أجل تحسين مراقبة التدفق “غير الشرعي” للمهاجرين الواصلين بحرًا.

وأشار إلى أن إيطاليا سجلت “تراجعًا واضحًا” لوصول المهاجرين حاليًا.

فبين الأول من كانون الثاني/ يناير و22 كانون الأول/ ديسمبر 2017 تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بنسبة 33.8 % أي 118914 شخصًا مقابل 179769 شخصًا في الفترة ذاتها من 2016.

كما نقلت إيطاليا هذا العام 11 ألف مهاجر إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي مقابل 2500 فقط في 2016.

وكانت إيطاليا تقبل بممرات إنسانية قانونية في السابق، لكن غير حكومية تنظمها منظمة “سانت ايجيدو” الكاثوليكية. وأتاحت تلك العمليات استقدام ألف لاجئ سوري فارين من الحرب إلى ايطاليا.