حملة دولية لإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية عهد التميمي

أطلق نشطاء عبر موقع العرائض والحملات العالمي “آفاز”، حملة لجمع توقيعات إلكترونية لمطالبة إسرائيلي بإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي مددت سلطات الاحتلال اعتقالها.

وبناء على هذه الحملة تعرض منصة “آفاز” الدولية عريضة إلكترونية تسمح للمشاركين بالتوقيع عليها، لتقديمها للجهات المعنية والمسؤولة؛ وذلك للوقوف ضد اعتقال التميمي وجميع الأطفال.

ووصل عدد الموقعين حتى ساعات صباح اليوم لـ120 ألف موقّع، في حين يطمح المشرفون على الحملة لوصول عدد الموقعين إلى 250,000 موقع.

وجاء في العريضة، “نحن الموقعين أدناه، مواطنون من كافة أنحاء العالم، نطالب بإطلاق سراح عهد التميمي وكافة الأطفال الأسرى من سجون الاحتلال ونقول لعهد إننا نقف معها وبجانبها، وإنها ليست وحدها”.

وأضافت العريضة نقول للاحتلال “إننا لن نسمح له بإذلال أطفالنا بعد اليوم، كما نؤكد وجوب قيام قادة العالم جميعهم بمحاسبة جنود الاحتلال ووضع حد لاعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين”.

وأكد القائمون على الحملة أنه “إذا وقع عدد كافٍ على هذه العريضة فسوف تسلم لكافة قادة دول العالم كما ستسلم لمحامي عهد الذي سيقوم بإيصال هذه الرسالة التضامنية إليها، لنرفع بذلك من معنوياتها داخل الأسر، ولتعرف عهد أن هناك مليون شخص حول العالم يقفون معها”.