مبعوث أممي: حلّ الأزمة الليبيّة قد يصبح مستحيلًا.. لهذا السبب

حذّر المبعوث الخاص للأمم المتّحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أنّ حلّ الأزمة الليبيّة قد يصبح مستحيلًا، متّهمًا بعض القوى، بتهديد العملية السياسية في ليبيا.

وقال سلامة في تصريحات، أمس الجمعة، لقناة ليبيا 24: “هناك دول تعمل على نهب ليبيا؛ باتباع أساليب ممنهجة”، لافتًا إلى أن العملية السياسية في ليبيا، قد تصبح أسيرة الفساد والنهب، بشكل يجعل حل الأزمة الليبية مستحيلًا.

واستبعد المبعوث الخاص للأمم المتّحدة إلى ليبيا ،احتمال عقد المؤتمر الوطني الجامع، قبل مطلع شباط/فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد مكان داخل ليبيا؛ لعقد الملتقى، حتى الآن.

يشار إلى أن سلامة، أعلن في وقت سابق، توجهًا لعقد “مؤتمر وطني جامع”، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، في محاولة لحل الأزمة الليبية، والذهاب إلى الانتخابات.

واعتبر سلامة، في تصريحات سابقة، أن التحضيرات لعقد “المؤتمر الجامع”، تسير على قدم وساق، مهما كانت نتيجة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر، مندرج ضمن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية.

وتتضمن خارطة الطريق الأممية 3 مراحل: الأولى، تعديل الاتفاق السياسي، والثانية، عقد مؤتمر وطني جامع يضم جميع الفرقاء، إضافة إلى أنصار النظام السابق، وأخيرًا، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.