مقتل 12 إيرانياً بقصف إسرائيلي استهدف قاعدة قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام إيرانية منها مقربة من الحرس الثوري، بمقتل 12 عنصرا من القوات والميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيرانية بالغارات الإسرائيلية التي استهدافت قاعدة إيرانية في القرب من العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية.

ونشرت جريدة كيهان لندن، نقلا عن قنوات إيرانية على تطبيق “تلغرام” تابعة للحرس الثوري وتنشر أخبار القوات الايرانية في سوريا تحت عنوان “مدافعي الحرم”، أسماء الـ 12 عنصرا.

كما نشر موقع “آمد نيوز” عددا من صور لقتلى أفغان وباكستانيين لقوا مصرعهم في الأيام الأخيرة في سوريا وشيع الحرس الثوري جثثهم في مدينة قم و مدينة مشهد في خراسان.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عنيفة هزت دمشق وضواحيها وريفها الليلة الماضية، وأن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي يرجح أن مصدره القوات الإسرائيلية، استهدف مواقع للقوات السورية وحلفائها الإيرانيين في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة.

وأوردت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر، منها جيروزالم بوست قبل أن تعود وتمحوه، وكذلك وسائل إعلام روسية.

هذا ولم تعلق السلطات الإيرانية أو مصادر الحرس الثوري على هذه الأنباء حتى هذه الساعة.