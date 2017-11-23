قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف: نقدم استشارات عسكرية للحوثيين

اعترف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، اليوم الخميس، أن الحرس يقدم استشارات عسكرية للحوثيين في اليمن.

وقال اللواء جعفري في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران، بمناسبة إعلان القضاء على تنظيم داعش، “إن مساعدتنا لجبهة المقاومة بناء على طلب شعب وحكومات هذه البلدان ومن بينها اليمن”، مضيفاً “أؤكد نحن نقدم المساعدات والاستشارات العسكرية في اليمن”.

وزعم القائد الإيراني “أن جماعة الحوثي تهيمن على الساحة في اليمن، وباعتبارهم الحكومة الشرعية نقدم لها المساعدات والاستشارات العسكرية، ولا تتخلى إيران عن المساعدات، وماضون في هذا الطريق إلى الأمام”، حسب تعبيره.

وبشأن سوريا، قال “إنه لولا تواجد قوات الدفاع الوطني والتعبئة الشعبية في سوريا، لكانت سوريا معرضة اليوم للتقسيم”، معتبرًا ما تحقق من انتصار ضد داعش في سوريا يعود إلى التواجد الشعبي الداعم للنظام، وفق زعمه.

وتابع “أن الأمر ينطبق على العراق أيضًا، لقد أراد داعش أن يقيم حكومة في العراق وسوريا باسم الإسلام لمواجهة إيران ومحور المقاومة؛ لكن هذا المخطط أُحبط بفتوى المرجعية في العراق، وتم إنشاء الحشد الشعبي في العراق، كما تم التوصّل إلى هذا الانتصار الكبير في العراق”، على حد تعبيره.