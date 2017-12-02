المالكي بنتقد تصريحات ماكرون بشأن الحشد الشعبي

انتقد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي مساء السبت تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مطالبته بحل قوات الحشد الشعبي العراقية .

وقال المالكي في بيان صحفي “إن الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد .”

وأضاف المالكي “أن هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي.”

واستطرد نائب الرئيس العراقي “نؤكد إرادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة ولكن لا نريد لأية دولة أن تفرض إرادتها على الحكومة العراقية وإرادة شعبنا العراقي البطل.”

وتابع قائلا “إن القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس في خندق واحد في حرب القضاء على الإرهاب الداعشي.”

ودعا المالكي “الكتل السياسية إلى موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أية دولة كانت وبأي حجة أو تبرير.”