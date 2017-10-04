انتخاب نوري المالكي رئيسًا جديدًا للتحالف الوطني الشيعي

انتخب ائتلاف دولة القانون في العراق، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، رئيسًا للتحالف الوطني الشيعي، أكبر تكتل بالبرلمان؛ خلفا لزعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم.

وقال النائب عن الائتلاف، أحمد الكناني، في تصريحات صحافية، إن “ائتلاف دولة القانون انتخب نوري المالكي رئيسًا للتحالف الوطني حسب استحقاق كتلة دولة القانون داخل التحالف”.

وائتلاف دولة القانون، يعتبر أكبر كتلة ضمن التحالف الوطني الشيعي.

وبذلك خلف المالكي، عمّار الحكيم، الذي قاد التحالف الوطني لمدة عامين.

وتشكل التحالف الوطني الشيعي في الـ24 من أغسطس/آب 2009، من القوى الشيعية، ويعد اليوم أكبر كتلة سياسية في العراق، ويتولى ممثل عنه رئاسة الحكومة.