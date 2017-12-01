قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوب دمشق

قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية إن إسرائيل أطلقت 6 صواريخ على مواقع عسكرية سورية جنوب العاصمة دمشق ليل الجمعة/السبت .

وأكد المصدر أن صاروخا سقط على منطقة تل الشحم في ريف القنيطرة الشمالي في منطقة اللواء 90 التابع للقوات الحكومية السورية كما سقطت 5 صواريخ استهدفت اللواء 91 في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

وأوضح أن حريقا كبيرا اندلع في المنطقة التي تم استهدافها واتجه عدد من سيارات الإسعاف من دمشق الى بلدة الكسوة دون معرفة إعداد القتلى والجرحى، كما “تصدت قوات الدفاع الجوي السوري للقصف الصاروخي الإسرائيل ولطائرات إسرائيلية “.

وأضاف المصدر أن قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية أعلنت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ” قوات الدفاع الجوي السوري تستخدم صواريخ جديدة تم تزويدها بها مؤخراً لصد هجوم جوي معادي شنته طائرات إسرائيلية قبل قليل على مواقع عسكرية سورية”.

وكانت مصادر إعلامية نشرت منتصف الشهر الماضي صوراً قالت إنها مركز للقوات الإيرانية في منطقة الكسوة جنوب دمشق تتضمن أبنية ومستودعات كبيرة.

ولم يتسن تأكيد هذه الأنباء من مصادر اسرائيلية أو مستقلة.

وتقصف اسرائيل بشكل مستمر مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية كما قصفت منتصف الشهر الماضي منطقة حسناء الصناعية جنوب مدينة حمص، قائلة إنها قصفت مستودعا للقوات الإيرانية.