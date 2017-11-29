سريان وقف إطلاق النار قرب دمشق قبل بدء محادثات سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وشاهد عيان، اليوم الأربعاء، إن هناك التزامًا إلى حد كبير بوقف إطلاق النار الذي اقترحته روسيا في الغوطة الشرقية بسوريا، في الوقت الذي وصل فيه وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في محادثات سلام.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك التزامًا بشكل عام بوقف إطلاق النار في قطاع تسيطر عليه المعارضة قرب دمشق.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا أمس الثلاثاء، أن الحكومة السورية وافقت على مقترح روسي بوقف القتال في المنطقة يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف المرصد، أن خروقات بسيطة للاتفاق وقعت صباح اليوم الأربعاء في بلدة عين ترما حيث أطلقت القوات السورية خمس قذائف.

وأشار إلى أن قصفًا أسفر أمس الثلاثاء عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 15 آخرين، لكنه كان أقل كثافة مقارنة بالأيام السابقة.

وقال شاهد من بلدة دوما في الغوطة الشرقية، عبر أحد مواقع التراسل الإلكتروني “نحن في سلام اليوم”.

ووصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث أجل الوفد سفره ليوم واحد بعد أن كررت المعارضة مطالبتها برحيل الرئيس بشار الأسد.

وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية خلال مؤتمر صحفي في جنيف مساء يوم الإثنين “نؤكد أن الانتقال السياسي الذي يحقق الإطاحة بالأسد في بدايته هو هدفنا”. وأضاف “هدفنا في المفاوضات هو رحيل بشار الأسد منذ بداية الانتقال”.

وبينت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وكبير مفاوضي الحكومة السورية سيرأس وفد الحكومة في المحادثات.

ويبدو أنه من المستبعد تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من محادثات السلام، إذ يواصل الأسد وحلفاؤه العمل على تحقيق نصر عسكري شامل في الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها السابع، بينما يتمسك معارضوه برحيله عن السلطة.