ليبيا.. محاولة خارج إطار القانون لتصفية أسرى “الخمس” المعتقلين بمصراتة

ناشدت لجنة حقوقية ليبية، بعثة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية كافة، العمل على ضمان حياة عدد من شباب مدينة الخمس، الأسرى لدى ما يعرف،”بالغرفة الأمنية المشتركة مصراتة” .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، صدر اليوم، الجمعة، “تحصلها على مقطع فيديو، من داخل المستشفى، يوضح قيام مجموعة مسلحة، خارجة عن القانون، باقتحام المستشفى، الواقع داخل نطاق مدينة مصراتة؛ لغرض تصفية الجرحى، خارج إطار القانون”.

ودارت اشتباكات في مدينة الخُمس، الواقعة على بعد 130 كيلومتر، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بين ما يعرف بالغرفة الأمنية المشتركة مصراتة -قبل 7 أيام- وشبان مسلحين من المدينة، أسفرت عن مقتل نحو شخصين على الأقل، من سكان مدينة الخُمس، فضلاً عن أسر الغرفة لما يزيد عن 33 شابًا، من مدينة الخمس، بحسب مصادر.

ونوهت اللجنة، إلى تلقيها مناشدات، من وجهاء مدينة الخُمس، تضمنت التعبير عن قلقهم، على سلامة ومصير الشباب “الأسرى”، والدعوة للعمل على الإفراج عنهم، في أقرب وقت ممكن، وتقديم من تدور حولهم شبهات، إلى القضاء.