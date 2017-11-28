غسان سلامة من مصراتة: ليبيا ذاهبة إلى انتخابات في 2018

قال المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن البلاد ذاهبة إلى انتخابات في العام 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية.

وأضاف سلامة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن المجلس البلدي لمدينة مصراتة وشخصيات أمنية وسياسية من المدينة، أن “خطة عمل الأمم المتحدة تهدف إلى توافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا”.

وأشار سلامة، وفق بيان للبعثة الدولية، إلى أنه “حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، ستُجرى الانتخابات في العام 2018”.

وأطلع المبعوث الدولي الفعاليات في مصراتة على إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومستجدات تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا، وتعديلات الاتفاق السياسي الليبي، وغيرها من الخطوات ذات الأهمية الموازية، بما في ذلك تعزيز المصالحة الوطنية والملتقى الوطني والانتخابات.

وكان سلامة أجرى، أمس الإثنين، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في طرابلس، تضمنت التحضير للانتخابات. كما بحث سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، التعديلات التي طرأت على الاتفاق السياسي.

وقال سلامة لدى وصوله إلى طرابلس إنه سيزور عدة مدن ليبية هذا الأسبوع، “ليبقى التواصل والتشاور مع الليبيين قائمًا؛ لأجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا”.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اعتماد مجلس النواب للخطة الأممية للحل في ليبيا، ورفض المجلس الأعلى للدولة لها.

وتتضمن خارطة الطريق الأممية 3 مراحل، الأولى: تنص على تعديل الاتفاق السياسي، والثانية: عقد مؤتمر وطني جامع يضم جميع الفرقاء إضافة إلى أنصار النظام السابق، وأخيرًا: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويعتقد مراقبون أن سلامة حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات، بعد أن أدرك صعوبة الاستمرار في الحوارات التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة.